Учителя языков КМНС проходят переподготовку в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

27 июня в Хабаровском крае началась вторая сессия курсов профессиональной переподготовки «Родной язык и литература». Программа рассчитана на педагогов, которые преподают эти предметы у коренных малочисленных народов Севера (КМНС - прим. ред.). Цель сессии - изучение, сохранение и возрождение нанайского, ульчского, нивхского и удэгейского языков. На занятия записался 21 педагог из семи учебных учреждений Хабаровского края, Приморья и Москвы.

Обучение проведут ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Елена Перехвальская, доцент кафедры алтайских языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ имени Герцена Любовь Заксор, преподаватели и носители родного языка коренных малочисленных народов.

- Изучение родного языка и литературы входит в учебную программу всех уровней общего образования. В детсадах и школах дети изучают нанайский, нивхский, негидальский, удэгейский, ульчский, эвенский и эвенкийский языки. Их развитие и сохранение - главная задача для учителей родного языка, - рассказали в минобрнауки края.

Напомним, что первая сессия курсов началась в июле 2021 года, а обучение педагогов по программе переподготовки длится всего два года.

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