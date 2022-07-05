Выездная бригада медиков помогает жителям Солнечного района Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С начала лета выездная бригада медиков приняла больше 900 человек в Амурском районе и Комсомольске. Сейчас специалисты помогают жителям Солнечного района. Здесь они пробудут до 26 июля.

В передвижных мобильных комплексах, которые оборудованы в автомобилях «КАМАЗ», установлены флюорограф и маммограф. Центр здоровья с медицинской комплексной диагностикой работает на базе «ПАЗ». В декабре 2021 года их выделили региону в рамках нацпроекта «Здоровье», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Выездная медицинская бригада будет следовать по маршруту: 4-5 июля - Дуки, 6 июля - Харпичан, 7-8 июля - Эворон, 11-15 июля - Кондон, 20-21 июля - Хурмули, 22 июля - Хальгасо, 26-26 июля - Горный.

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