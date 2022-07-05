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Общество4 июля 2022 23:43

Выездная бригада медиков помогает жителям Солнечного района Хабаровского края

Принимать пациентов врачи будут до 26 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Выездная бригада медиков помогает жителям Солнечного района Хабаровского края

Выездная бригада медиков помогает жителям Солнечного района Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

С начала лета выездная бригада медиков приняла больше 900 человек в Амурском районе и Комсомольске. Сейчас специалисты помогают жителям Солнечного района. Здесь они пробудут до 26 июля.

В передвижных мобильных комплексах, которые оборудованы в автомобилях «КАМАЗ», установлены флюорограф и маммограф. Центр здоровья с медицинской комплексной диагностикой работает на базе «ПАЗ». В декабре 2021 года их выделили региону в рамках нацпроекта «Здоровье», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Выездная медицинская бригада будет следовать по маршруту: 4-5 июля - Дуки, 6 июля - Харпичан, 7-8 июля - Эворон, 11-15 июля - Кондон, 20-21 июля - Хурмули, 22 июля - Хальгасо, 26-26 июля - Горный.

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