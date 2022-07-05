Сторож инсценировал кражу металла в Хабаровске Фото: прокуратура Магаданской области

С территории одного из хабаровских предприятий пропали металлические изделия. Когда полиция допросила сторожа, он рассказал, что неизвестные люди пробрались на базу и начали угрожать ему. Поддавшись давлению, мужчина выполнил их требования - сдал металлический котел и трубы в металлопрокат. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

- Во время расследования полицейские установили, что сторож инсценировал кражу. Он сам вывез металл с базы на арендованном грузовике, сдал изделия в пункт приема за 36 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

38-летнего работника предприятия задержали и завели на него уголовное дело. Раньше он уже привлекался к ответственности за кражу и хранение наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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