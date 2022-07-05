Новый символ может появиться у Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В рамках двухдневной экспертной сессии, которая прошла в городской администрации, представители мэрии, урбанисты, архитекторы и общественники обсудили несколько вопросов. Одним из них стал новый символ Хабаровска.

- Им может стать новая часть набережной с дополнительным корпусом Дальневосточного художественного музея, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что строительство нового корпуса музея планируется закончить в 2024 году. Он разместится на склоне холма за площадью Славы и займет 3,5 гектара земли в центре Хабаровска. Площадь нового строения составит 17 тысяч квадратных метров, половину из которых займут выставочные залы.

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