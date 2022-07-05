Стратегический мастер-план по развитию города разработали в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошла двухдневная сессия, в которой приняли участие эксперты разных отраслей: представители городской администрации, урбанисты, архитекторы и общественники. На встрече было предложено семь основных проектов, которые планируется воплотить в ближайшее время:
- «Большой Уссурийский остров»;
- «Семь рек Хабаровска»;
- «Городская набережная»;
- «Ревитализация исторического центра»;
- «Дальневосточный художественный музей»;
- «Центры городской жизни»;
- «Транспортная реформа».
Все проекты были включены в мастер-план по развитию города.
- Мы готовимся к защите мастер-плана перед Максимом Орешкиным, помощником президента России. После этого над проектами будут работать эксперты КБ «Стрелки», а готовый документ представят на Восточном экономическом форуме, - сказала Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развития администрации Хабаровска.
Разработать стратегический мастер-план поручил президент России Владимир Путин. Это инструмент устойчивого развития городов, который отвечает интересам горожан, бизнеса и власти.
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