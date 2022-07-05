Стратегический мастер-план по развитию города разработали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла двухдневная сессия, в которой приняли участие эксперты разных отраслей: представители городской администрации, урбанисты, архитекторы и общественники. На встрече было предложено семь основных проектов, которые планируется воплотить в ближайшее время:

- «Большой Уссурийский остров»;

- «Семь рек Хабаровска»;

- «Городская набережная»;

- «Ревитализация исторического центра»;

- «Дальневосточный художественный музей»;

- «Центры городской жизни»;

- «Транспортная реформа».

Все проекты были включены в мастер-план по развитию города.

- Мы готовимся к защите мастер-плана перед Максимом Орешкиным, помощником президента России. После этого над проектами будут работать эксперты КБ «Стрелки», а готовый документ представят на Восточном экономическом форуме, - сказала Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развития администрации Хабаровска.

Разработать стратегический мастер-план поручил президент России Владимир Путин. Это инструмент устойчивого развития городов, который отвечает интересам горожан, бизнеса и власти.

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