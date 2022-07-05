Хабаровчане чаще болеют пневмонией, простудой и энтеровирусом летом Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждое лето в Хабаровске наступает сезон инфекционных заболеваний, учащаются случаи пневмонии и ОРВИ.

- С 27 июня по 3 июля в городе зафиксировано 10 случаев заражения энтеровирусом, в том числе два - серозно-вирусного менингита. С начала лета 50 человек заболели легкой формой воспаления легких. Среди них больше всего пожилых людей старше 65 лет и детей в возрасте до двух лет. Госпитализированы 23 человека, - рассказали в горздраве.

Что касается ОРВИ, то с начала летнего сезона зарегистрировано почти 1,6 тысячи обращений в больницы. Число заболевших меньше эпидемиологического порога на 17,6%.

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