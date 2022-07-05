Двое хабаровчан заболели серозно-вирусным менингитом за неделю Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске регистрируют новые случаи серозно-вирусного менингита - воспаления мозга. С 27 июня по 3 июля в городе зафиксировано два случая заражения. Болезнь развивается как осложнение энтеровируса, которым за тот же период заболели 10 человек.

- Нельзя забывать о мерах личной гигиены. Нужно хорошо мыть фрукты и овощи, пить кипяченую или бутилированную воду. Также заболеть можно во время купания в водоемах, - рассказала Екатерина Царева, представитель администрации Хабаровска.

С начала лета выявлено 44 случая заражения энтеровирусом. Пять из них стали причиной развития серозно-вирусного менингита.

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