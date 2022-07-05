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Происшествия5 июля 2022 3:06

Деньги в носке, дело в шляпе: экстрасенс «снял порчу» с пожилой комсомольчанки за 260 тысяч

Пенсионерка из Комсомольска заплатила 260 тысяч, чтобы избавиться от порчи
Александра ЯВИЩЕНКО
Пенсионерка из Комсомольска заплатила 260 тысяч, чтобы избавиться от порчи

Пенсионерка из Комсомольска заплатила 260 тысяч, чтобы избавиться от порчи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

74-летняя жительница Комсомольска встретила незнакомку, которая назвалась экстрасенсом. Чтобы убедить пенсионерку в своем «таланте», ясновидящая рассказала о проблемах со здоровьем у пожилой женщины, на что та отреагировала воодушевленно, поверив новой знакомой. Экстрасенс предложила свою помощь, попросив пенсионерку принести свое фото. Получив снимок в руки, провидица изменилась в лице и сказала, что видит порчу.

- Мошенница предложила снять наговор. Для этого комсомольчанке нужно было сложить все свои сбережения в носок и отдать аферистке для обряда. Пенсионерке удалось собрать 260 тысяч рублей. Импровизированный мешочек она передала экстрасенсу, а та незаметно достала из него всю сумму и заменила ее бумагой. Потом она убедила свою жертву в том, что деньги на месте, и спрятала носок под одежду пожилой женщины. А после запретила заглядывать в него два дня, чтобы обряд сработал, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На аферистку завели уголовное дело. Ее личность устанавливают, проводится расследование. Виновнице грозит до шести лет лишения свободы.

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