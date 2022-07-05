Деньги в носке, дело в шляпе: экстрасенс «снял порчу» с пожилой комсомольчанки за 260 тысяч

Пенсионерка из Комсомольска заплатила 260 тысяч, чтобы избавиться от порчи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

74-летняя жительница Комсомольска встретила незнакомку, которая назвалась экстрасенсом. Чтобы убедить пенсионерку в своем «таланте», ясновидящая рассказала о проблемах со здоровьем у пожилой женщины, на что та отреагировала воодушевленно, поверив новой знакомой. Экстрасенс предложила свою помощь, попросив пенсионерку принести свое фото. Получив снимок в руки, провидица изменилась в лице и сказала, что видит порчу.

- Мошенница предложила снять наговор. Для этого комсомольчанке нужно было сложить все свои сбережения в носок и отдать аферистке для обряда. Пенсионерке удалось собрать 260 тысяч рублей. Импровизированный мешочек она передала экстрасенсу, а та незаметно достала из него всю сумму и заменила ее бумагой. Потом она убедила свою жертву в том, что деньги на месте, и спрятала носок под одежду пожилой женщины. А после запретила заглядывать в него два дня, чтобы обряд сработал, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На аферистку завели уголовное дело. Ее личность устанавливают, проводится расследование. Виновнице грозит до шести лет лишения свободы.

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