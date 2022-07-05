Девичник для беременных пройдет в Хабаровске

В Хабаровске 9 июля состоится конференция для будущих мам «Девичник для беременных» в рамках проекта «МамаФест». На мероприятии предусмотрены утренняя и дневная сессии. Участники могут выбрать удобное для себя время.

В программе полезные лекции врачей и партнеров, обсуждение важных тем, касающихся родов, ухода за новорожденным, питания мамы и ребенка и многое другое. На мероприятии также будут присутствовать представители ЗАГС, органов социальной зашиты и Пенсионного фонда. Они поделятся полезной информацией о возможностях и способах получения пособий, а также расскажут тонкости оформления документов.

Партнеры конференции проведут розыгрыш призов, а также можно будет сделать фотографии на память. Участие в «Девичнике для беременных» бесплатное. Однако необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке или по телефону 8 909-800-60-10.

Местом проведения конференции станет «АМАКС Конгресс-отель», конференц-зал, расположенный на улице Синельникова, 9.