Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 июля 2022 3:30

Ковидные ограничения продолжают смягчать в Хабаровском крае

Ношение масок обязательно только для медицинских работников
Александра ЯВИЩЕНКО
Ковидные ограничения продолжают смягчать в Хабаровском крае

Ковидные ограничения продолжают смягчать в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения не только в Хабаровском крае, но и на территории всей России. Носить маски в общественных местах жителям региона теперь не обязательно. Руководители частных компаний в индивидуальном порядке решают вопрос о введении масочного режима для сотрудников.

- Для пациентов правила посещения больниц и поликлиник определяет руководство этих учреждений. Для медицинских работников Хабаровского края ношение защитных масок остается обязательным, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, что еще в июне губернатор Михаил Дегтярев отменил масочный режим в крае. С этого момента заболеваемость по-прежнему остается стабильно низкой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.