Ковидные ограничения продолжают смягчать в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения не только в Хабаровском крае, но и на территории всей России. Носить маски в общественных местах жителям региона теперь не обязательно. Руководители частных компаний в индивидуальном порядке решают вопрос о введении масочного режима для сотрудников.
- Для пациентов правила посещения больниц и поликлиник определяет руководство этих учреждений. Для медицинских работников Хабаровского края ношение защитных масок остается обязательным, - рассказали в правительстве региона.
Напомним, что еще в июне губернатор Михаил Дегтярев отменил масочный режим в крае. С этого момента заболеваемость по-прежнему остается стабильно низкой.
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