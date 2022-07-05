Хабаровчанам вернут часть денег за оплату света и отопления Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 марта «Дальневосточная энергетическая компания» вместе с платежной системой «Мир» проводит акцию. Пользователи личного кабинета на сайте ПАО «ДЭК» и мобильного приложения могут получать кешбэк в размере 1% от любой суммы оплаты за свет и отопление. Но платить по квитанциям нужно картой «Мир».

- Чтобы получать кешбэк, нужно до оплаты коммуналки зарегистрироваться на сайте «ДЭК» и привязать карту в личном кабинете. После этого можно оплачивать квитанции через онлайн-платформу или в мобильном приложении, - рассказали в ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Деньги автоматически вернутся на карту, с которой был выполнен перевод.

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