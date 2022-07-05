Поджигатели уничтожили частный дом в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане случился пожар на улице Короленко, в результате которого дотла сгорел частный дом. Возгорание случилось около полуночи. В 00:14 дежурному пожарно-спасательной службы поступило сообщение от очевидцев, которые увидели зарево от огня.

- Прибывшие на место спасатели начали тушить пожар, но здание успело выгореть дотла. Владельца дачи на участке в этот момент не было, в дом не заведен свет и нет печи. Поэтому рассматривается версия о поджоге, - рассказали в МЧС России по ЕАО.

В пожаре никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания, обстоятельства и сумму ущерба.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.