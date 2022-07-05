Ребенок попал под колеса в Комсомольске Фото: УГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

4 июля около 14:30 в Комсомольске-на-Амуре случилась авария, в которой пострадала пятилетняя девочка. Водитель ехал на Toyota Passo по Осоавиахима в сторону Мира. Около дома №12 из-за стоящей машины на дорогу выбежал ребенок, на которого водитель «Тойоты» не успел среагировать.

- Авария случилась на проезжей части, где нет пешеходного перехода. Девочка была в этот момент одна, без родителей. Она получила несильные травмы и ушибы. После осмотра врачей ей было назначено амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Комсомольску.

Так как ребенок был на улице без сопровождения взрослых, полиция решает вопрос о привлечении родителей к ответственности.

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