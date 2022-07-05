Убийца из Хабаровска предстанет перед судом за смерть знакомого Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Убийство случилось 21 апреля 2022 года. В доме на Голубкова компания отдыхала, распивая алкоголь. Вечером, когда застолье подходило к концу, на почве конфликта один из гостей схватился за нож. Он нанес хозяину квартиры удар ножом в грудь. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

- На 48-летнего хабаровчанина завели уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 15 лет, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело направлено в суд.

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