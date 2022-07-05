6 июля в Хабаровске больших осадков не ожидается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду погода будет такой же переменчивой, как и в последние дни. Затяжные облака и тучи будут сменяться палящим солнцем. Ночью воздух немного остынет. Термометр покажет от +19 до +21 градуса. Днем температура воздуха прогреется до отметок от +29 до +31 градуса. Ветер юго-западный достигнет скорости 5-10 метров в секунду.

- В городе и на территории края 6 июля опасные метеорологические явления не прогнозируются, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах края температура поднимется до +35 градусов, а в южных и северных - до +33 градусов. В регионе местами пройдут небольшие дожди, но в целом небо будет ясным.

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