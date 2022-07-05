Дачники из Хабаровска получат субсидии Фото: Администрация Хабаровска

В рамках программы по повышению эффективности СНТ и ОНТ в Хабаровске пройдет конкурсный отбор среди товариществ, которые зарегистрированы и работают на территории города. Среди участников выберут объединения, которые получат субсидию. Деньги можно потратить на развитие товариществ, их техническое обустройство.

- Для помощи дачникам в вопросах получения субсидии организуют телефонные горячие линии. Консультировать будут специалисты отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации города, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Звонки будут принимать 7, 14, 21 и 28 июля с 10:00 до 12:00 по номерам: 40-88-80, 40-88-81.

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