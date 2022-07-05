Начался ремонт территории на остановке «Площадь Блюхера» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

По поручению главы города стартовал ремонт территории вокруг остановки «Площадь Блюхера». Администрация Хабаровска заключила контракт с подрядчиком на ремонт не только павильона, но и площадки около него.

- Здесь будет обустроена пешеходная зона, установлена остановка, отремонтирована лестница-пандус. Сдача объекта запланирована на 15 июля, - сказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

От Пушкина до дома №40 по Ленина выложат брусчатку на новое основание. Остановка будет около шести метров в длину, так как здесь обычно собирается много местных жителей в ожидании транспорта. Стоимость контракта составила около четырех миллионов рублей.

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