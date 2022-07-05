Два новых больших сквера появятся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровске приводят в порядок две большие территории. Скверы появятся в Индустриальном и Краснофлотском районах - на пересечении Ворошилова - Рокоссовского и на Тихоокеанской в районе домов №178-186. Территория в Северном будет разбита на четыре тематические зоны. Ремонтом площадок займутся местные подрядчики с опытом работы на аналогичных объектах.

- Благоустройство сквера у «Самбо-90» - инициатива жителей района по итогам голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта Хабаровск получает поддержку правительства края. Я уверен, что в дальнейшем такая совместная работа на территории города продолжится, - сказал Сергей Кравчук.

Площадка в Краснофлотском районе занимает около 2,5 гектара. Здесь сделают новые пешеходные дорожки, установят спорткомплекс и детские игровые площадки, воркаут-площадки, в том числе и для маломобильных граждан. На сквере установят освещение, лавочки с навесами, проведут озеленение, поставят раздельные контейнеры для сбора мусора.

Сквер в Индустриальном районе занимает площадь 5,8 тысячи квадратных метров. Его оборудуют спортивными и детскими площадками, качелями, лавочками и урнами.

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