Изюбрь и косуля против «Вепря»: двух жителей ЕАО задержали за незаконную охоту

Полиция задержали браконьеров из ЕАО с трупами диких животных в машине
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Полицейские остановили Mitsubishi Canter на трассе «Облучье - Пашково», в котором находились 53-летний водитель и пассажир. В салоне машины правоохранители нашли тела убитых косули и изюбря. Также в авто лежал карабин «Вепрь СОК-94» и патроны к нему. Правоохранители изъяли доказательства причастности мужчин к браконьерству.
- На задержанных завели уголовные дела. По решению суда им может быть назначен штраф вплоть до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
В настоящий момент расследование продолжается, устанавливаются детали преступления.
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