Поставки китайского риса в Хабаровск возобновились Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Рис из китайской провинции Хэйлунцзян города Тунцзяна доставлен в Хабаровск по реке впервые в 2022 году. Груз отправили позже запланированных сроков из-за эпидемиологических ограничений. В городском речном порту приняли 200 тонн крупы.

Прежде чем рис поступит в продажу, его проверят в лабораториях Россельхознадзора. Его исследуют на наличие вредителей, болезней и семян сорных трав. Прошлый инцидент, когда в город привезли зараженную крупу, случился семь лет назад.

Китай - один из главных поставщиков товаров не только на Дальний Восток, но и в другие регионы России. Из Поднебесной поставляются товары для развития промышленности, техника, электроника и другие важные товары.

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