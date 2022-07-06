Улицу Павла Морозова заасфальтируют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Дорогу по Павла Морозова, где уже долгое время насыпана асфальтная крошка, наконец-то закатают нормальным покрытием. Этой новостью обрадовали хабаровчан в мэрии. Вопрос укладки асфальта долго откладывался из-за того, что на этом участке дороги неустойчивый грунт, который постоянно проседает.

- Накануне ученые из ДВГУПС провели исследование почвы. По результатам анализа скорости усадки грунта эксперты пришли к выводу, что он уже достаточно уплотнился, чтобы на него можно было укладывать асфальт, - сказал Сергей Кравчук, глава города.

После укладки нового покрытия за ним будут ежедневно следить. При появлении трещин нужно будет заливать их битумом, укладывать новые слои асфальта при просадке предыдущих. Также на этом участке полностью запретят проезд большегрузам.

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