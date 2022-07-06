Губернатор Хабаровского края предложил план развития Большого Уссурийского острова

Губернатор предложил план развития Большого Уссурийского острова Фото: Правительство Хабаровского края

5 июля прошла трехсторонняя рабочая встреча, в которой приняли участие губернатор региона Михаил Дегтярев, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Стороны обсудили перспективы развития Большого Уссурийского острова.

- В свете вероломных санкций против России затронули тему возможного создания экспериментальной межгосударственной территории опережающего развития на острове, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор рассказал участникам встречи о ходе строительства на острове грузопассажирского перехода в Китай. Михаил Дегтярев дал все необходимые поручения, так что процесс создания пропускного пункта уже запущен.

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