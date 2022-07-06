Иномарка разбилась на трассе «Уссури» в Хабаровском крае Фото: Telegram-канал @dps_lazo27

5 июля около 12:45 на 106 километре трассы «Уссури» в Вяземском районе края случилась авария, в которой пострадал один человек. За рулем «Тойоты Премиа» находилась женщина 1991 года рождения, которая ехала из Владивостока в Хабаровск. Двигаясь на большой скорости, она потеряла контроль над машиной, из-за чего авто занесло.

Когда иномарка шатнулась в сторону, колеса на секунду потеряли сцепление с дорогой. Уже в следующее мгновение машина, как в кино, кубарем пролетела несколько метров и остановилась.

Машина получила тяжелые повреждения Фото: Telegram-канал @dps_lazo27

В аварии получил тяжелые травмы пассажир «Тойоты» 1988 года рождения. Его на скорой увезли в больницу.

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