На 18 системообразующих предприятий стало больше в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стало на 18 системообразующих предприятий (СОП - прим. ред.) больше. Теперь их 143. Продукция этих компаний важна для жизнеобеспечения региона. Деятельность СОПов затрагивает практически все сферы и отрасли: горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность, строительство, транспорт, производство продуктов и другие. Чтобы не допустить сбоев в их работе, правительство ведет еженедельный анализ ситуации.

- Каждый день мы ведем мониторинг, чтобы вовремя предупредить ухудшение финансово-экономической ситуации: проблемы с поставками нужных товаров, логистические и транспортные ограничения, дефицит оборотных средств и прочее. Каждую проблему рассматриваем отдельно. При необходимости привлекаем как краевые, так и федеральные органы власти, государственные ведомства, - сказал Виктор Калашников, министр экономического развития региона.

Помимо регионального списка СОП есть еще и федеральный. В него вносят компании, которые обеспечивают не только край или область, но и отправляют свою продукцию или оказывают услуги на территории всей страны. Сейчас в Хабаровском крае 88 таких предприятий.

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