Проблемные дома достроят за федеральные средства в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Ситуация с долгостроями от трех застройщиков в Хабаровском крае взята под контроль региональным минстроем. Ведомство направило официальное заявление в федеральный «Фонд развития территорий». Если по ходатайствам примут положительное решение, то проблемные дома либо достроят, либо выплатят компенсации дольщикам.

- Также готовятся заявления о введении процедуры банкротства, а долгострои вносятся в единый реестр проблемных объектов. Сейчас у нас состоит уже 17 объектов, в том числе от этих трех застройщиков, - сказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства краевого минстроя.

В 2018 году с дирекцией «Томари-Оро», с которым заключили контракты 15 дольщиков, договорились о том, что компания выдаст своим пострадавшим клиентам квартиры в других домах, но пока застройщик не выполнил условия соглашения.

Компания «Лидер», которая занимается строительством домов около Санаторного переулка в Хабаровске, приостановила работы из-за нехватки финансирования после смены руководства. Жилье ждет 451 дольщик. Судьбу этих недостроев определит наблюдательный совет фонда.

Также решается вопрос об окончании строительства проблемных домов застройщика «Аметист». Напомним, что договоренности о финансировании проблемных строек края были достигнуты благодаря Михаилу Дегтяреву, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным

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