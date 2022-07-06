Губернаторы ДФО оценили красоту и культурное богатство Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Губернаторы Дальневосточного федерального округа (ДФО - прим. ред.) приехали в Хабаровск с рабочим визитом. Один из дней они провели в экскурсионном походе, оценив красоту города и его достопримечательности.

Первой остановкой стал Спасо-Преображенский кафедральный собор, который расположен на крутом берегу Амура. Сейчас это главный храм города, который был построен 18 лет назад в 2004 году. Его убранство и архитектуру оценил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Следующей остановкой в мини-экскурсии стала городская набережная. Как выглядит массивная река глазами хабаровчан, приехал посмотреть глава сахалинской области Валерий Лимаренко. Он даже решил прокатиться на колесе обозрения, чтобы посмотреть на красоту города с высоты более 50 метров.

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