Губернатор Хабаровского края поздравил митрополита Артемия с именинами Фото: Telegram-канал @Degtyarev_Info
6 июня глава края Михаил Дегтярев приехал в Верхний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора, чтобы поздравить митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия с тезоименитством.
- Самого глубокого уважения заслуживают труды Владыки, направленные на формирование здорового морально-нравственного общества, укрепление гражданского мира и конструктивного диалога с другими конфессиями. Активно развивается плодотворное сотрудничество между органами государственной власти и Приамурской Митрополией, - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Тезоименитство - день, когда празднуются именины святого, имя которого дается ребенку при крещении.
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