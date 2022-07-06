Губернатор Хабаровского края поздравил митрополита Артемия с именинами Фото: Telegram-канал @Degtyarev_Info

6 июня глава края Михаил Дегтярев приехал в Верхний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора, чтобы поздравить митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия с тезоименитством.

- Самого глубокого уважения заслуживают труды Владыки, направленные на формирование здорового морально-нравственного общества, укрепление гражданского мира и конструктивного диалога с другими конфессиями. Активно развивается плодотворное сотрудничество между органами государственной власти и Приамурской Митрополией, - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Тезоименитство - день, когда празднуются именины святого, имя которого дается ребенку при крещении.

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