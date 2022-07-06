Чат-бот по детским выплатам запустили в Telegram для жителей Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

Минсоцзащиты края запустило чат-бот в Telegram по выплатам на детей от 3 до 7 лет. С помощью виртуального помощника можно получить любую информацию по оформлению документов и другим вопросам.

- Министерство вместе с центром управления регионом запустили сервис, который уже с 1 июля информирует граждан о наиболее популярной выплате на детей. С его помощью можно получить ответы на любые вопросы: основные причины отказа, допустимое имущество, что такое правило «нулевого дохода», сроки рассмотрения заявлений и другие, - рассказали в минсоцзащиты.

В ведомстве рассматривают возможность введения в чат-бот рубрик по другим мерам соцподдержки: маткапиталу, выплат малообеспеченным семьям.

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