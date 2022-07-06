Учения снайперов по маскировке на деревьях начались в Хабаровском крае Фото: Борис КОКУРИН

Курсанты Центра снайпинга в Хабаровском крае на базе Восточного военного округа (ВВО - прим. ред.) приступили к практическим занятиям по маскировке на деревьях. Солдаты оборудуют огневые позиции, учатся разведке целей и маскировке - самой важной части боевой подготовки снайпера.

- В ходе практических занятий они освоят правила использования штатных и естественных маскировочных средств местности. Также снайперов обучат вести наблюдение и поиск целей. Из различных объектов, которые удастся обнаружить, стрелок должен выбрать наиболее важные и поразить их, - рассказали в пресс-службе ВВО.

На учениях снайперы отработают взаимодействие по поражению целей на неопределенных дистанциях в паре, когда стрелка будет корректировать старший группы. Солдаты будут использовать разные виды винтовок: СВД (снайперская винтовка Драгунова), СВ-98, АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная).

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