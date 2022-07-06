Секретарь Совбеза России и губернатор края посетили Хабаровский нефтезавод Фото: Правительство Хабаровского края

Во время поездки в столицу края секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вместе с Михаилом Дегтяревым посетили «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (ХНПЗ - прим. ред.). Это предприятие одно из самых важных не только в крае, но и во всем ДФО.

- ХНПЗ - один из двух основных поставщиков качественных нефтепродуктов на востоке страны. Он производит до пяти миллионов тонн в год. На ДФО приходится 40% рынка бункеровки России, и ХНПЗ относится к ключевым игрокам в нашем регионе. При этом расположение вблизи фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР - прим. ред.) является серьезным экспортным потенциалом и драйвером развития, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор и секретарь Совбеза оценили центральную операторную предприятия. Отсюда происходит управление технологическими процессами и площадками завода. Николай Патрушев затронул вопросы технологической, экологической и террористической безопасности, импортозамещения комплектующих при реконструкции завода и производственных линий, стратегии развития.

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