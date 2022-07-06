Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

ЧП случилось в поселке Сокол Магаданской области. В гаражном кооперативе вспыхнул пожар, после чего в спасательную службу поступило сообщение о возгорании двух построек на улице Гагарина. На место отправились 12 пожарных и четыре единицы техники.

- На месте спасатели увидели два горящих гаража, но уже скоро огонь удалось локализовать, а после - потушить, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пожар затронул общую площадь 30 квадратных метров. Повреждены стены, крыша и ее обрешетка, ворота, выгорела краска на одной из машин. Причина и обстоятельства возгорания, виновный и ущерб устанавливаются.

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