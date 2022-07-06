Место посадки пассажиров на речные трамвайчики изменилось в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Амуре у Хабаровска в последние дни поднимается уровень воды. В связи с этим береговая зона речных причалов №№ 3 и 4 оказалась затопленной. С 6 июля место посадки и высадки пассажиров перенесут.

Попасть на трамвайчик можно будет на Речном вокзале между причалами №№ 1 и 2, в районе автопарковки. Несмотря на временные неудобства, время отправки теплоходов по установленным маршрутам останется прежним, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Напомним, что отправиться на прогулку по Амуру можно каждый день. Трамвайчики отбывают от причала каждый час.

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