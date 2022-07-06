Юрий Трутнев: «Люди должны получать свежие продукты по доступным ценам» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В ходе заседания совета ДФО был поднят вопрос продовольственной самообеспеченности жителей, который нуждается в более глубокой проработке. Провозных мощностей стало сильно не хватать в связи с переориентировкой логистических цепочек на Дальний Восток.

- Провозные мощности сегодня, к сожалению, существенно отстают от потребностей. Поэтому необходимо перестраиваться таким образом, чтобы большее количество продовольствия производилось на местах. Надо делать так, чтобы люди своевременно получали свежие продукты питания и по максимально доступной цене, - подчеркнул Юрий Трутнев, полномочный представитель президента России по Дальневосточному Федеральному округу.

Было отмечено, что показатели самообеспеченности Дальнего Востока по овощам, мясу и молоку пока оставляют желать лучшего. В связи с этим следует усилить работу по развитию сельского хозяйства, учитывая опыт других регионов.

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