Двое жителей Хабаровска получили травмы в аварии с грузовиком
Фото: Сергей ГАПОН
5 июля в Хабаровске около 15:00 случилась авария на пересечении Горького и переулка Литовского. Водитель «Тойоты Кариб», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил грузовик с полуприцепом. Это стало причиной аварии, в которой пассажиры легковушки чудом выжили. Машину выкинуло с дороги.
- В ДТП травмы получили мужчина 1959 года рождения за рулем «Тойоты» и женщина 1946 года рождения, которая сидела на месте пассажира, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Водителю рекомендовали амбулаторное лечение. Пассажирку с травмами доставили в нейрохирургическое отделение краевой больницы. Обстоятельства аварии уточняются.
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