Вторая волна записи в первый класс началась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

6 июля начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс без привязки к месту регистрации. Документы будут принимать круглосуточно на Едином портале государственных услуг Хабаровского края до 5 сентября. Приказы о зачислении детей будут опубликованы на сайтах школ и напечатаны на стендах. Также информация появится в личном кабинете на «Госуслугах».

- За первые две минуты работы сервиса подано 122 заявления, а через 15 минут - уже 394, - сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи региона.

Те дети, у которых братья или сестры ходят в эту же школу, будут приняты без очереди. Отказать в зачислении школа может только в случае нехватки свободных мест.

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