Подросток с Колымы получил компенсацию за укус собаки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Укусы бродячих собак - не редкость для любого региона. Несмотря на действие программы ОСВВ, единичные случаи нападения периодически случаются. Так произошло и в поселке Ола. Подростки катались на велосипедах и самокатах, когда на одного из них внезапно накинулось животное.

У парня была искусана нога. После случившегося ему понадобилось длительное лечение и множество уколов от бешенства. Целый месяц он каждый день ходил в больницу.

- После данного инцидента мама пострадавшего обратилась в прокуратуру. Администрации округа был предъявлен иск о взыскании морального вреда в пользу пострадавшего, - рассказали в прокуратуре по Магаданской области.

Ольский районный суд согласился с требованиями, что не устроило администрацию. Была подана апелляция, чтобы обжаловать решение. Однако 5 июля апелляцию отклонили. Теперь подросток получил компенсацию за укусы собаки.

В прокуратуре объяснили, что такие случаи не редкость. Только прошлым летом в Ольском округе было подано несколько подобных обращений. Проблема актуальна и по сей день.

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