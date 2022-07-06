Открытый перелом и разбитая голова: несовершеннолетний попал под колеса на трассе у Комсомольска

Ребенок получил тяжелые травмы в жуткой аварии под Комсомольском Фото: Прокуратура Хабаровского края

5 июля на 21 километре трассы Комсомольск - поселок Солнечный произошло шокирующее ДТП. 13-летний ребенок попал под колеса «Лады Гранты», когда ехал по обочине дороги. В результате наезда легковушки несовершеннолетний велосипедист чудом остался жив.

- Ребенок получил тяжелые травмы. У него открытый перелом левой голени и сильно разбита голова. До приезда медиков очевидцы оказали первую помощь самостоятельно. Потом скорая увезла пострадавшего в больницу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На место ДТП выезжал Иван Рокачев, прокурор Солнечного района. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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