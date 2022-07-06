Юрий Трутнев: «Работа по перестройке логистических цепочек ведется ежедневно» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Санкции так или иначе сказались как на Дальнем Востоке, так и на всей стране. Логистические цепочки были нарушены, и теперь важно оперативно находить пути решения. Поэтому важным вопросом в ходе заседания Совета ДФО стала разработка критически важных технологий и механизмов, позволяющих возместить недостающие звенья цепочек.

- Работа по локализации производств, независимости от импорта, перестройке логистических цепочек ведется правительством ежедневно. Минпромторгом России разработан план, включающий 300 позиций критических комплектующих, - рассказал Юрий Трутнев, полпред президента России по ДФО.

На заседании будет представлена картина деятельности Дальнего Востока по этому направлению. Для эффективной дальнейшей работы, по словам Юрия Трутнева, необходимо понять факторы, имеющие принципиальное значение для выпуска продукции, и какие действия позволят возместить все выпадающие звенья.

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