В Хабаровском крае почтили память погибшего офицера ОМОН Фото: управления Федеральной службы войск нацгвардии по Хабаровскому краю

Каждый год 6 июля сотрудники хабаровского ОМОН Росгвардии, ветераны отряда, родные и близкие устраивают минуту молчания в память о старшем лейтенанте полиции Александре Гладченко. Он погиб семь лет назад от смертельного ранения во время выполнения спецзадания.

- В июле 2014 года во время спецоперации в селе Майданском Республики Дагестан Александр Гладченко вместе с товарищами при проверке одного из домов наткнулись на вооруженных боевиков. Те открыли по сотрудникам шквальный огонь. Прикрывая своих боевых товарищей, старший лейтенант полиции получил смертельное ранение. За героический поступок он посмертно награжден орденом Мужества,- рассказали в управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Хабаровскому краю.

В церемонии приняли участие действующие сотрудники ОМОНа, ветераны спецподразделения, родственники и друзья погибшего. Они возложили к его надгробию алые гвоздики. У мемориальной доски на фасаде здания Троицкой средней школы в этот день собрались односельчане, друзья и знакомые Александра, чтобы почтить память героя.

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