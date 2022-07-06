Городские службы помогут с уборкой мусора в Хабаровске
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
С 1 июля в Хабаровске сбором мусора занимается единый регоператор. С начала его работы прошла почти неделя, но в некоторых районах города мусорные баки только набиваются еще больше. Работники «Хабавтотранс ДВ» не справляются с непривычной нагрузкой. От этого на улицах города появилось еще несколько несанкционированных свалок.
В чат-бот мэрии Хабаровска жители писали сотни сообщений с жалобами на невывезенный мусор и появление насекомых и крыс в окрестностях. В связи с этим мэр дал поручение городским предприятиям оказать помощь новому регоператору.
- Раз сложилась такая ситуация - мы должны помочь. Жители города не должны страдать из-за бюрократических проволочек и несогласованности, - сказал Сергей Кравчук.
Теперь помощь в уборке Кировского района оказывает «Водоканал», МУП «Южное» - Индустриальному, а «Север» и «Горзеленстрой» - Краснофлотскому районам.
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