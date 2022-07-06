Полисы ОМС больше не нужны в поликлиниках Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля врачи и персонал поликлиник больше не будут спрашивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС - прим. ред.) у пациентов. Теперь данные будут храниться в единой электронной базе. Носить с собой свидетельства больше не нужно.

- Полис ОМС не привязан к бумажным носителям. Он оформляется по факту рождения или гражданства, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

А вот попасть на прием к терапевту тем, у кого вообще нет ОМС, в муниципальных поликлиниках не получится. Таким пациентам могут оказать только скорую неотложную помощь.

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