7 июля в Хабаровске будет солнечно и жарко Фото: Андрей АБРАМОВ

Настоящая летняя погода установилась в краевой столице. Хабаровчане наслаждаются теплыми днями, но вместе с тем страдают от повышенной влажности. 7 июля также будет солнечным и ясным. Температура днем поднимется до отметок от +29 до +31 градуса. Ночью столбик термометра покажет от +20 до +22. Ветер южный достигнет скорости 6-11 метров в секунду.

- В городе, как и на территории края, опасные метеорологические явления не ожидаются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В регионе будет преимущественно солнечно и без осадков. Небольшие дожди пройдут в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах.

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