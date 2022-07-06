ВТБ: в июне продажи автокредитов в Хабаровском крае выросли втрое

По данным ВТБ, продажи всех российских банков в этом сегменте в июне составили более 52 миллиардов рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц. В банке считают, что в третьем квартале тенденция роста спроса продолжится, в том числе благодаря планируемому запуску госпрограммы.

В июне российские заемщики заключили в ВТБ около 5,2 тысячи сделок на приобретение транспортных средств. Объем выдач составил более 6,2 миллиарда рублей и на 60% превысил результат по итогам мая. Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались машины марок LADA (14,5% от всех продаж в июне), KIA (14%) и HYUNDAI (12%).

- Рынок автокредитования в первом полугодии оказался под серьезным давлением из-за ухода крупнейших брендов. На этом фоне тренд спроса на транспортные средства с пробегом усилился - с начала года их доля выросла в три раза. Сегодня они занимают уже 66% в общем объеме продаж ВТБ. Сейчас ставка по автокредитам приближается к уровню начала года, и мы видим первый эффект - в июне наши продажи превысили 6,2 миллиарда рублей, что примерно сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. Но для полноценного развития рынку требуется наладить новые логистические цепочки поставок, активно поддержать отечественных производителей и запустить новую госпрограмму. Главным стимулом для автолюбителей будет снижение финансовой нагрузки, а также дополнительные скидки на машину, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ - один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. В рамках залогового кредитования ВТБ минимальная ставка составляет 3% годовых. Она доступна при условии получения зарплаты на карту банка и оформления страхования транспортного средства на весь срок кредита. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до семи миллионов рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до пяти миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

В рамках беззалогового кредитования средства доступны клиентам от 6,9% годовых. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом, в том числе у физического лица. Средства предлагаются в размере до четырех миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.