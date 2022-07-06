Состав «Амура» пополнит участник Олимпиады-2022 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» подписал контракт с латвийским вратарем Янисом Калниньшем. Новичок команды уже успел сделать себе имя на международном уровне, поучаствовав в четырех чемпионатах мира и защищая ворота сборной Латвии на Олимпиаде-2022 в Пекине.

30-летний голкипер впервые выступил в КХЛ в сезоне 2016/2017 в составе рижского «Динамо». Начиная с 2018 года, выступал в финском «Йокерите». Прошедший сезон 2021/2022 вратарь завершал в финской «Таппаре» из SM Liiga, где за два проведенных матча отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,53.

Всего в КХЛ Калниньш провел 199 матчей, одержал 95 побед, из которых 15 «сухарей». Вратарь успел сделать пять результативных передач, отразить 92 процента просеков и заработать коэффициент надежности 2,29.

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