В Хабаровском крае 11 человек заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Все они протекают в легкой форме. Ни одного человека не госпитализировали. Всего на лечении с ковидом в больницах края находятся 14 пациентов. 65 заболевших получают амбулаторную помощь.

- В крае вылечили еще 26 человек от коронавирусной инфекции за прошедший день. Всего выздоровели 202 176 жителей региона, - сказал Евгений Никонов, представитель краевого правительства.

В регионе не зарегистрировано ни одного летального исхода. Ковидные койки развернуты в трех больницах края. Для пациентов с COVID-19 выделено 50 мест. Меньше трети из них заняты.

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