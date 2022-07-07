Дорогу на площади Ленина перекрыли в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске полным ходом идет подготовка к фестивалю «АмурФест. Лето». В связи с этим 7 июля дорогу вокруг площади Ленина перекрыли. На территории устанавливают торговые места, обустраивают тематические зоны и точки фаст-фуда.

Площадь постепенно наполняется и преображается. Здесь же установят сцену, на которой выступят местные и приезжие коллективы. В открытии фестиваля «АмурФест.Лето» примет участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Напомним, что «АмурФест.Лето» будет длиться три дня: 8, 9 и 10 июля. Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы и призы, мастер-классы и хорошее настроение.

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