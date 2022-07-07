Хабаровские боксеры дважды стали бронзовыми призерами Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские спортсмены завоевали две медали на финальных соревнованиях по боксу в рамках XI летней Спартакиады учащихся России. Мероприятие прошло в городе Раменское Московской области. Юноши соревновались в 13 весовых категориях, девушки - в 12. Всего в турнире приняли участие 118 юниоров и 76 юниорок 17 и 18 лет. Медали завоевали спортсмены из Хабаровска Петр Сеничкин и Рукет Куштова. Они провели по два боя и стали обладателями бронзовых наград в весовых категориях до 57 и 50 килограммов соответственно.

- Хорошее выступление наших ребят. Особенно стоит отметить Рукет, которая вошла в историю краевого спорта. Это первый подобный высокий результат в женском боксе. Что касается Петра Сеничкина, то кроме бронзы он прошел на один из главных стартов «Кубок Никифорова-Денисова», который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге, - сказал Александр Малюгин, старший тренер краевой сборной.

Напомним, что 9 июля один из лидеров взрослой сборной края - комсомольчанин Савелий Садома - примет участие в турнире, организованном RCC Boxing Promotions. Участниками поединков будут титулованные боксеры из России и других стран: Магомед Курбанов, Евгений Тищенко, Павел Силягин, Патрик Тейшейра, Хосе Масиас и другие. Соперником Савелия Садомы в весовой категории до 79,4 килограмма станет Алекс Кабангу из Южной Африки.

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