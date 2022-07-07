Праздничный концерт пройдет 7 июля в Комсомольске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет на площади библиотеки имени Островского 7 июля. Начнется выступление в 17:00. Каждого посетителя здесь ждет несколько часов хорошего настроения, веселья и драйва.

- В программе будут развлекательные выступления, конкурсы и призы. Для активных гостей проведут музыкальную зарядку, в которой смогут принять участие не только дети, но и взрослые, - рассказали в администрации Комсомольска.

8 июля праздник продолжится. В 15:00 и в 16:00 в краеведческом музее можно будет принять участие в квесте «Семейные традиции». Команда побывает в крестьянской семье, разыграет нанайскую свадьбу, узнает о семейных взаимоотношениях в мире животных, а также узнает, с какими задачами и трудностями справлялись первостроители города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.