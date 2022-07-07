Быстро и безопасно: клиенты «Ростелекома» в Хабаровском крае предпочитают онлайн-сервисы и платежи

Онлайн-способы оплаты услуг связи выбрали 90% клиентов «Ростелекома» в Хабаровском крае. Компания предлагает различные варианты расчета, которые работают надежно и соответствуют стандартам безопасности. Средства оперативно поступают на счет, баланс отображается в личном кабинете абонента.

Наиболее часто клиенты используют следующие способы оплаты:

Также можно настроить «Автоплатеж», который автоматически списывает нужную сумму в установленную клиентом дату. В Хабаровском крае 60% платежей совершается через данный сервис.

- Большинство наших клиентов в Хабаровском крае уже давно пользуются сервисами для удаленного взаимодействия с компанией. 98% клиентов перешли на электронные счета. Электронный счет можно получать по e-mail или в едином личном кабинете. Формируется счет и приходит клиенту заранее, чтобы было достаточно времени для оплаты услуг. Онлайн-оплаты и электронные счета удобны и значительно экономят время, - рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Единый личный кабинет «Ростелекома» является привычным для клиентов способом решения вопросов. В нем можно не только оплатить услуги, но и получить консультацию, проверить или сменить тарифный план, подключить опции, обменять бонусы.

- Пользуюсь личным кабинетом с того времени, как мне подключили интернет - уже более пяти лет. Удобно подключать услуги, копить бонусы и оплачивать услуги. К своему кабинету привязала онлайн-счета пожилых родителей, которые живут в крае. Оплачиваю их услуги и уверена, что они всегда со мной на связи. Такие сервисы здорово экономят время, - отметила клиент компании Елена Чернышева.

Подробнее об акциях, тарифах и сервисах «Ростелекома» можно узнать на сайте или по телефону 8 800-100-08-00.