Бесплатным мороженым накормят Хабаровчан на концерте 9 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчанам раздадут бесплатное мороженое в День семьи, любви и верности, который будут праздновать в парке «Динамо» 9 июля с 12:00 до 18:00. Для этого нужно будет семейным составом исполнить любую песню. Кроме того, в этот день жителей города ждет насыщенная развлекательная программа: концерт «И верность, и любовь храня» с участием местных групп и оркестра, мастер-классы, игры с пазлами, викторины, handmade-маркет, семейный караоке-баттл, танцы и конкурсы.

- В парке будут работать консультативные площадки по вопросам о мерах поддержки семей, сфере образования и семейном законодательстве, - рассказали в администрации Хабаровска.

Жители краевой столицы смогут принять участие в соревнованиях по велобегам, которые пройдут в парке, поупражняться дыхательной практикой «Йога смеха» и пройти большой семейный квест.

После бурных выходных 10 июля на той же сцене в 18:00 в парке «Динамо» пройдут «Хабаровские встречи». Для гостей выступят известные местные артисты Александр Пугаков, Андрей Абрамов и Екатерина Рукина.

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